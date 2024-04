Ceny warzyw i owoców na żarskim targowisku przy ulicy Lotników. Tutaj kupicie już truskawki i szparagi

Na tagu w Żarach można już kupić truskawki czy szparagi, które na ogół wiodą prym w maju. Truskawki są po ok. 14 zł za kilogram, ceny szparagów zaczynają się od 12 złotych za pęczek. Hitem o tej porze roku są nowalijki - rzodkiewka, sałata, młoda kapusta czy cebulka. Pojawiają się już młode ziemniaki, jest też coraz więcej rodzajów pomidorów. Jednym słowem, wiosnę czuć w powietrzu. W piątek 26 kwietnia wiosnę można poczuć nie tylko przy straganie.

W Żarach w końcu mamy więcej słońca i jest zdecydowanie cieplej, niż w ostatnich dniach. To też dobry czas a prace w ogródku. Na targu znajdziecie ogromny wybór sadzonek kwiatów, ziół - są tutaj kolorowe petunie, pelargonie, lawenda, azalie i wiele innych roślin. Powodzeniem cieszą się sadzonki pomidorów. Do najchętniej kupowanych zalicza się malinowe, czy popularnego Adama. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie ceny warzyw i owoców oraz kwiatów, ziół i innych roślinek. Może wypatrzycie w tłumie kogoś znajomego.

