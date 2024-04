Misiek ze Słubic może przestać sam oddychać. Na leczenie potrzeba jeszcze 11 milionów!

- Michał już jest w takim wieku, że chciałby jeździć rowerem, a nie może i nie będzie mógł. Chciałby pójść na boisko, pokopać piłkę, a to też będzie ciężkie… Dziesięć minut, nie więcej, bo się bardzo męczy. W tej chorobie zanik mięśni zaczyna się najczęściej od nóg – mówi Mateusz Bień ze Słubic. To tata 4-letniego Michała. Chłopiec urodził się jako wcześniak – jest jednym z bliźniaków, ma brata Marcela – i cierpi na dystrofię mięśniową Duchenne’a, To najszybciej postępujące zaburzenie nerwowo-mięśniowe.