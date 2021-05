Koronawirus w Lubuskie. Kolejne trzy powiaty w zielonej strefie. Wskaźniki zakażeń |3 MAJA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

W poniedziałek 3 maja w Lubuskiem potwierdzono 35 nowych zakażeń koronwirusem. Owszem, w porównaniu z poprzednimi dniami liczba jest niższa, bo z racji weekendu majowego zlecono mniej testów. Liczba wykonanych testów - 841 - aż tak mała jednak nie była.

Poniedziałkowe wyniki sprawiły, że w naszym regionie już cztery powiaty są w zielonej strefie. Mają więc one średnio po mniej niż dziesięć zakażeń dziennie na (biorąc pod uwagę dane z ostatnich siedmiu dni) na 100 tys. mieszkańców. Do powiatu zielonogórskiego, który w strefie zielonej jest od piątku, w poniedziałek dołączyły powiaty: międzyrzecki, nowosolski i strzelecko-drezdenecki. Najgorsza sytuacja jest w powiecie wschowskim, gdzie wskaźnik zakażeń od kilku dni wciąż wynosi powyżej 20.

Wskaźnik zakażeń dla całego Lubuskiego wciąż spada. Aktualnie wynosi on 12,7 os. na 100 tys. mieszkańców.

Jak wygląda sytuacja pandemiczna w całym powiecie? Przedstawiamy na kolejnych stronach.



