Koronawirus w Lubuskiem. Gorzów już w strefie zielonej. Co z Zieloną Górą? Wskaźniki zakażeń |4 MAJA

Wtorek 4 maja przyniósł informację o 53 nowych zakażeniach w Lubuskiem. Te przypadki koronawirusa wykryto po przeprowadzeniu 753 testów.

W ujęciu tydzień do tygodnia zachorowalność wciąż spada (27 kwietnia było w regionie 114 przypadków koronawirusa). Aktualny wskaźnik zakażeń spadł więc do poziomu 11,8 os. na 100 tys. mieszkańców. Lubuskie jest więc coraz bliżej powrotu do strefy zielonej. Zalicza się do niej rejony z dzienną liczbą poniżej 10 przypadków na 100 tys. mieszkańców (średnia jest obliczana na podstawie siedmiu ostatnich dni). Do strefy zielonej może powrócić już w środę 5 maja. By tak się stało, w regionie nie może być więcej niż 75 nowych zakażeń.

Także w środę do strefy zielonej może powrócić także Zielona Góra. Warunkiem jest to, że 5 maja nie będzie miała więcej niż siedem nowych przypadków zakażeń.

W strefie zielonej jest już natomiast Gorzów. To efekt tego, że we wtorek w północnej stolicy regionu było tylko jedno zachorowanie, a w poniedziałek... nie było żadnego. Aktualny wskaźnik zakażeń w Gorzowie wynosi więc 9,1 os. 100 tys. mieszkańców.

