Koronawirus w Lubuskiem. Po 25 dniach COVID-19 znów zaatakował. Wskaźniki zakażeń |3 LIPCA

W sobotę 3 lipca w Lubuskiem potwierdzono tylko jedno nowe zakażenie koronawirusem. Odnotowano je w powiecie strzelecko-drezdeneckim. I to jest bardzo duże zaskoczenie! Powiat strzelecko-drezdenecki przez kilka tygodni był liderem walki z pandemią w naszym województwem. Przez ostatnie 25 dni nie było tu żadnego przypadku COVID-19! Tymczasem w jednej chwili pow. strzelecko-drezdenecki spadł na koniec stawki.

Choć dane pandemiczne są bardzo niskie i - jak widać - jedno nowe zakażenie potrafi wywrócić statystyki do góry nogami, pragniemy zwrócić uwagę, że od dwóch dni rośnie wskaźnik zakażeń w regionie. Jeszcze w czwartek wynosił on 0,08, natomiast teraz 0,13 os. na 100 tys. mieszkańców.

