Bieg z falgą w Żaganiu 2024! Parkrun w pałacowym parku!

- Chociaż jestem żołnierzem zawodowym, to kiedyś niechętnie się ruszałem - wspomina Adrian Wawrycz z 11. pułku logistycznego z Żagania, powstałego na bazie 11 batalionu remontowego. - To się zmieniło dopiero w 2017 roku, gdy pojechałem na misję do Rumunii. Tam koledzy organizowali nam czas i zachęcali do biegania. Wówczas i ja złapałem bakcyla.

W sobotę pan Adrian przyszedł na parkrun z flago wraz z córkami. Jedna pobiegła razem z nim, druga wspierała ojca i siostrę.