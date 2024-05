Miało być ciastko na deser, a wyszedł zakalec. Piłkarze ręczni Stali znów przegrali w Arenie Gorzów

BUDIMEX STAL GORZÓW WLKP. – AZS AWF BIAŁA PODLASKA 27:34 (10:14)

Budimex Stal : Nowicki, Marciniak, Grześkowiak – Drzazgowski, Wychowaniec i Stupiński po 6, Pietrzkiewicz i Renicki po 3, Przybylski 2, Napierkowski 1, Zając, Lemaniak, Nieradko, Droździk, Ripa.

: Nowicki, Marciniak, Grześkowiak – Drzazgowski, Wychowaniec i Stupiński po 6, Pietrzkiewicz i Renicki po 3, Przybylski 2, Napierkowski 1, Zając, Lemaniak, Nieradko, Droździk, Ripa. AZS AWF : Kwiatkowski – Kozycz 7, Stefaniec 6, Grzenkowicz i Wojnecki po 4, Mazur i Lewalski po 3, Wierzbicki i Trela po 2, Szendzielorz, Antoniak i Baranowski po 1.

: Kwiatkowski – Kozycz 7, Stefaniec 6, Grzenkowicz i Wojnecki po 4, Mazur i Lewalski po 3, Wierzbicki i Trela po 2, Szendzielorz, Antoniak i Baranowski po 1. Kary : 6 min – 8 min.

: 6 min – 8 min. Sędziowali : Jakub Jerlecki i Maciej Łabuń (obydwaj ze Szczecina).

: Jakub Jerlecki i Maciej Łabuń (obydwaj ze Szczecina). Widzów: 500.

To miał być zacięty bój, nawiązujący do tradycji gorzowsko-podlaskich pojedynków i nagroda w postaci zwycięstwa dla wiernych kibiców Stali. O chęci wdarcia się do czołówki tabeli Ligi Centralnej nikt już w Gorzowie nie mówił, bo ta od wielu tygodni jest dla żółto-niebieskich nieosiągalna. Z szumnych, a przede wszystkim ambitnych zapowiedzi nic nie wynikło. Bo stalowcy kolejny raz z kretesem polegli w Arenie Gorzów, demonstrując długimi fragmentami spotkania żenującą dyspozycję.