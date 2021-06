Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Średnia zachorowań? Poniżej 1,0. Wskaźniki zakażeń |4 CZERWCA

W piątek 4 czerwca po raz kolejny poprawiły się dane dotyczące sytuacji pandemicznej w regionie. Tego dnia potwierdzono tylko cztery nowe przypadki koronawirusa w całym regionie. Tym samym wskaźnik zakażeń w województwie spadł do poziomu 0,9 os. na 100 tys. mieszkańców.



Oczywiście, jest to najniższy wskaźnik w tym roku.

Optymizmem, żeby nie rzec - spokojem, napawają też dane dotyczące powiatów. W dziewięciu z czternastu powiatów wskaźnik średnia zachorowań jest niższa niż 1, w powiecie żarskim to wynosi ona już tylko 0,3. Z kolei w powiecie zielonogórskim już szósty kolejny dzień nie było żadnego nowego przypadku COVID-19.

Jak bardzo dobra jest sytuacja pandemiczna w Twoim powiecie, zobaczysz na kolejnych stronach.



