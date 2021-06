Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Koronawirus w Lubuskiem. Szósty powiat pokonał COVID-19. Wskaźniki zakażeń |22 CZERWCA

Gorzów - jedno nowe zachorowanie i powiat żarski - też jedno nowe zachorowanie. Takie dane przyniosły dane dotyczące sytuacji pandemicznej we wtorek 22 czerwca. Co one zmieniły w koronawirusowych statystykach? W naszym regionie mamy już sześć powiatów, które pokonały COVID-19. We wtorek żadnego nowego przypadku koronawirusa nie potwierdzono m.in. w powiecie żagańskim. To oznacza, że już siódmy kolejny dzień nie było tu nowych zachorowań. Wskaźnik zakażeń spadł więc do poziomu zerowego.

Bliski zera jest też wskaźnik dla całego regionu. Aktualnie wciąż wynosi on 0,2 os. na 100 tys. mieszkańców.



