Koronawirus w Lubuskiem. Zielona Góra pokonała COVID-19. A Gorzów? Wskaźniki zakażeń |19 CZERWCA

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/17]

W sobotę 19 czerwca potwierdzono tylko dwa nowe przypadki koronawirusem w Lubuskiem. Były one w Gorzowie i powiecie sulęcińskim, w którym sytuacja jest najgorsza (co nie znaczy, że zła), bo wskaźnik zakażeń wzrósł do poziomo 1,6 os. na 100 tys. mieszkańców.



Jeśli chodzi o te powiaty, które radzą sobie najlepiej, to do trzech powiatów, w których wskaźnik zakażeń wynosi 0,0, właśnie dołącza Zielona Góra. W sobotę już siódmy kolejny dzień nie było tu nowego zachorowania na COVID-19. W niedzielę do grupy tych, którzy pokonali koronawirusa, może dołączyć powiat wschowski.

Jak wygląda aktualna sytuacja pandemiczna w regionie, prezentujemy na kolejnych stronach.



Czytaj również:

Koronawirus w kraju i w regionie - 19 czerwca





Wideo: Ozdrowieńcy i zaszczepieni nie powinni się opalać?



Źródło: Dzień Dobry TVN/x-news