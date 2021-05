Kościotrup w klatce i sala tortur. Tak wygląda międzyrzecki zamek od środka!

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Dzięki usłudze Google Street View można odkrywać fascynujące miejsca, nawet w najdalszych zakątkach Ziemi. Jednak perełki warte poznania znajdują się również w Lubuskiem. Jedną z nich jest międzyrzecki zamek, do wnętrza którego - dzięki usłudze Google - zajrzeliśmy.



Zamek Piastowski w Międzyrzeczu to średniowieczna twierdza obronna otoczona fosą. Choć wcześniej znajdowała się tutaj osada obronna, a później drewniany gród, to Kazimierzowi Wielkiemu zawdzięczamy murowany zamek. Służył on jako siedziba kasztelanów i starostów międzyrzeckich. Obiekt został przebudowany w XVI wieku. Ucierpiał podczas potopu szwedzkiego i od tamtej pory nie został odbudowany. Obecnie zwiedzający mogą oglądać za symboliczną opłatą ruiny znajdujące się na terenie sześciohektarowego parku.