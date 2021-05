Planowane wyłączenia prądu w Lubuskiem. Sprawdź, w których miejscach będzie przerwa w dostawie prądu w województwie lubuskim

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/23]

Brak prądu w Lubuskiem



Enea Operator planuje wyłączenia prądu w województwie lubuskim. Powody braku prądu mogą być różne - naprawa sieci, konserwacja stacji transformatorowej lub przyłączenie nowych odbiorców.



Jak co miesiąc, Enea Operator udostępnia na swojej stronie mapę, na której zaznaczone są miejscowości w województwie lubuskim, w których będzie brak prądu.



Brak prądu - awaria

Przypominamy, że istnieje numer alarmowy, pod którym uzyskamy wszelkie informacje dotyczące braku prądu w waszej okolicy. Zgłoszenia o awariach przyjmowane są przez całą dobę we wszystkie dni tygodnia pod bezpłatnym numerem telefonu - 991.



Przerwy w dostawie prądu w województwie lubuskim



Sprawdziliśmy, kiedy i gdzie planowane są wyłączenia prądu w województwie lubuskim. Może to u Ciebie zabraknie prądu? Lepiej się przygotować. Przejdź do galerii i sprawdź >>>