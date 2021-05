Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Potrącenie na przejściu dla pieszych w Kostrzynie. Doszło do niego przed jednostką straży pożarnej

Do potrącenia doszło w piątek, 14 maja, na przejściu dla pieszych przy ul. Gorzowskiej w Kostrzynie nad Odrą. Osobowy ford uderzył osobę, przechodzącą przez oznakowane przejście dla pieszych. Do potrącenia doszło przed jednostką kostrzyńskiej straży pożarnej.



Na miejscu rzecz jasna jako pierwsi byli strażacy. Wkrótce dojechała policja i pogotowie. Osoba potrącona trafiła na badania, natomiast szczegóły i przyczyny tego zdarzenia ustalą policjanci. W miejscu, gdzie doszło do potrącenia, dość często dochodzi do kolizji i wypadków. W pobliżu przejścia dla pieszych znajduje się ruchliwe skrzyżowanie, na którym spotykają się drogi osiedlowe i jezdnie prowadzące do pobliskich marketów.







Wideo: W Kostrzynie nad Odrą próbowano zorganizować nielegalne wyścigi uliczne