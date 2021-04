Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Praca w Niemczech. Ci fachowcy są poszukiwani do pracy w Niemczech. Na jakie zarobki mogą liczyć? Sprawdziliśmy

Nad podjęciem pracy w Niemczech wciąż zastanawia się wielu Polaków. I nic dziwnego: miesięczne minimalne nawet wynagrodzenie w Niemczech jest wyższe od tego w Polsce.



Kiedyś do Niemiec głównie jeździło się na truskawki, czy szparagi. Teraz praca przy zbiorach bywa dla nas mniej opłacalna niż kiedyś, ale już podjęcie pracy stałej, niekoniecznie. Tysiące Polaków każdego dnia przekracza niemiecką granicę, jadąc właśnie tam do pracy. Coraz więcej osób też zastanawia się nad tym, czy nie podjąć pracy u sąsiadów zza Odry. Podstawowe pytanie jednak brzmi, kogo Niemcy szukają do pracy i jakie stawki proponują.



Sprawdziliśmy. Oto poszukiwani w Niemczech fachowcy i przykładowe stawki (zarobki zależą oczywiście od doświadczenia i umiejętności, ale też często od tego, czy pracownik ma prawo jazdy albo, czy porozumiewa się po niemiecku lub po angielsku).



