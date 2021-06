Sceny, jak z katastroficznego filmu ,,Rój’’ z 1978 r. rozegrały się w Chycinie, kiedy chmara pszczół rozlokowała się w centrum wsi

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

[1/8]

W filmie reżyserii Irvina Allena z 1978 r. rój pszczół zaatakował południowe stany USA. Tym razem pszczoły postanowiły nawiedzić malowniczą Chycinę w gminie Bledzew. No i oblepiły całą wieżę miejscowego kościoła, aby urządzić sobie tam domostwo. Przerażeni mieszkańcy wezwali pomoc. Wśród setek latających wściekłych pszczół strażacy ruszyli do akcji.



- To była bardzo nietypowa akcja, bowiem wezwano nas, abyśmy uporali się z rojem pszczół, które w poszukiwaniu domostwa, wylądowały na kościelnej wieży w Chycinie – mówi prezes OSP w Skwierzynie Michał Kowalewski. - Rój najwidoczniej zatrzymał się w tak nietypowym miejscu, by chwilę odpocząć w drodze w trakcie poszukiwań nowego domostwa. A może i osadzić się w tej pięknej wsi.

Strażacy po wystawieniu drabiny, dostali się w pobliże roju i przy pomocy pianki budowlanej, zalepili pęknięcia w wieży, uniemożliwiając pszczołom w ten sposób ewentualne zagnieżdżenie się w szczelinach muru. Działanie prozaiczne, ale skuteczne.

Po opanowaniu sytuacji strażacy powrócili do remizy, zrezygnowane pszczoły odleciały dalej, a mieszkańcy Chyciny odetchnęli z ulgą. Los bohaterów filmu ,,Rój'' ich nie spotkał. Dzięki skwierzyńskim druhom.