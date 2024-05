W Żaganiu ślubowanie radnych i burmistrza jak rockowy koncert! Sala Kryształowa pałacu pękała w szwach!

Sławomir Kowal był pierwszym burmistrzem Żagania, wybranym w bezpośrednich wyborach, w 2002 roku. W 2013 roku został odwołany w referendum przez mieszkańców, o czym wspomniał radny wojewódzki Sebastian Ciemnoczołowski, który przyjechał do Żagania, aby kibicować koledze z Sejmiku Województwa Lubuskiego poprzedniej kadencji. Ciemnoczołowski podkreślił, że te wszystkie przeciwności wzmocniły Sławomira Kowala, który odważnie poddał się ocenie mieszkańców Żagania. - Do samorządu przyszedłeś z biznesu i do biznesu wróciłeś - zaznaczył, wspominając, że nowy burmistrz był dla niego inspiracją w czasach, gdy sam był burmistrzem Kargowej.

Na pierwszą sesję w Żaganiu przyjechała też posłanka Maja Nowakowska z Polski 2050 i wiele innych osób. Gratulacjom nie było końca. Sala Kryształowa Żagańskiego Pałacu Kultury dosłownie pękała w szwach.