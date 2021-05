Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Szczepienia w Lubuskiem. Gdzie zaszczepisz się najszybciej i jaką szczepionką? Sprawdź!

Jeszcze nie zaszczepiliście się przeciwko koronawirusowi? Chcecie to zrobić, jak najszybciej albo konkretnym preparatem? Sprawdziliśmy, gdzie i kiedy możecie się zaszczepić i jaką szczepionką.



Astra, Moderna i Pfizer: to dostępne w Lubuskiem szczepionki. Sprawdź, w jakiej miejscowości i w jakim punkcie szczepień możesz zaszczepić się danym preparatem i jak długo musisz czekać na termin.



W naszym zestawieniu znajdziesz informacje o najszybszych terminach szczepień. Zastrzegamy jednak, że z momentem publikacji materiału dane te mogły już nieco się zmienić. Pomimo tego, warto sugerować się opublikowanymi przez nas danymi i skontaktować z podanymi przez nas punktami szczepień. Jeśli opublikowany przez nas termin będzie już zajęty, najpewniej znajdziecie wolny w następnych dniach. Podsumowując: w tych miejscach/miejscowościach zaszczepicie się najszybciej.



Ruszyła rejestracja na szczepienia w zakładach pracy



WIDEO: Jak przygotować się do szczepienia?