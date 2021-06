Wyprzedaż garażowa na Dzikiej Ochli w Zielonej Górze. Kolejna edycja wydarzenia cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Zobaczcie zdjęcia

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Książki, maski z podróży, złote buty z wesela, zabawki... To między innymi oferowali wystawcy, którzy wzięli udział w kolejnej już edycji garażowej wyprzedaży na Dzikiej Ochli. Wydarzenie zorganizowane zostało w niedzielę, 6 czerwca. Chętnych do udziału w nim, jak zawsze nie brakowało. - Potrzebna impreza. Po co wyrzucać pewne rzeczy, skoro mogą przydać się komuś innemu? Myślę, że takich inicjatyw na pewno powinno być więcej - przyznał jeden z kupujących, którego spotkaliśmy na miejscu. Wystawcy także byli podobnego zdania. ​-Fajnie, aby kupujący dali wystawionym rzeczom drugie życie - podkreślali.



Pogoda dopisała. Zarówno kupujący, jak i wystawcy byli zadowoleni. To nie tylko dobre miejsce do tego, aby móc wystawić na sprzedaż rozmaite przedmioty, czy kupić coś w okazyjnych cenach. To także świetne miejsce do nawiązywania nowych znajomości i poznania ciekawych historii.



Jeden z wystawców np. sprzedawał maski, które przywiózł ze sobą z różnych podróży. Z każdą związana była inna opowieść. Jedna z pań postanowiła sprzedać złote buty, w których bawiła się na swoim weselu, które do dzisiaj wspomina z uśmiechem na twarzy.



Popularnością podczas tej edycji cieszyły się też książki. - Wystawiłam ich dzisiaj naprawdę sporo i prawie wszystkie znalazły nowych właścicieli - przyznała z uśmiechem starsza pani.

