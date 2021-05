100 wolnych szczepionek Pfizera czeka w Niedoradzu. O godz. 17 stracą ważność

Prof. Gut: Czeka nas pełzająca epidemia. Osoby niezaszczepione zaczynają pasożytować na tych, którzy to zrobili

- Liczba osób zaszczepionych to już prawie połowa społeczeństwa, więc w tym momencie pozostałe osoby zaczynają pasożytować na tych, które to zrobiły - stwierdzi wirusolog prof. Włodzimierz Gut. Jak wyjaśnił, jeśli nie dojdziemy do odporności populacyjnej czeka nas pełzająca epidemia.