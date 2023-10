16 lat temu gorzowianie... wyłamali drzwi do Askany! Tak chcieli już wejść do środka. Dziś rocznica!

Przypomnijmy: historia tej galerii zaczyna się oficjalnie 1 marca 2006 r. To tego dnia w gorzowskim magistracie przygotowane zostało pozwolenie na budowę Askany. Oficjalne wręczenie inwestorom dokumentu miało miejsce dzień później: 2 marca 2006 r.

Galeria Askana: Budowa zaczęła się od burzenia

Galeria w Gorzowie. Nie tylko na zakupy

Wielkie otwarcie było 29 września 2007 r. Na imprezie zjawił się taki tłum, a ludzie tak bardzo chcieli wejść do środka, że... wyważyli drzwi. Fachowcy naprawiali je w trakcie imprezy. Dziś Askana cały czas cieszy się popularnością. Wiele osób chodzi tu nie tylko na zakupy, ale do kina.

To też ciekawa historia: nowoczesne kino w Askanie sprawiło, że zamknęły się dwa mniejsze: Słońce i Kopernik. Ale o nich opowiemy innym razem...

