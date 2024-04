27-latek z Żar handlował narkotykami. Zatrzymała go policja

Mieszkaniec Żar został zatrzymany

To blisko 670 gramów marihuany oraz tabletki MDMA, co wskazały przeprowadzone wstępnie testy. Narkotyki zostały zabezpieczone do dalszych badań laboratoryjnych. Mieszkaniec Żar został zatrzymany. Zgromadzony przez śledczych materiał dowodowy pozwolił przedstawić podejrzanemu zarzuty posiadania znacznej ilości narkotyków oraz handlu nimi. Mężczyźnie może grozić do 10 lat pozbawienia wolności.