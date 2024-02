Astra Nowa Sól wygrała ważny mecz w Białymstoku i przybliżyła się do play-offów

BAS Białystok - Astra Nowa Sól 2:3

Sety: 20:25, 21:25, 28:26, 25:16, 12:15)

20:25, 21:25, 28:26, 25:16, 12:15) Astra grała w składzie: Pizuński, Kryński, Jacznik, Drzazga, Kosian, Czyrnianski, Fołtynowicz (l) oraz Brzeziński, Hoszman, Skibicki

Obie drużyny walczą o czołową ósemkę i udział w fazie play-off. Z tego względu wygrana nowosolan i to na parkiecie rywala ma duże znaczenie i kto wie, czy nie przybliża Astry do upragnionego celu, choć do zakończenia rundy zasadniczej jeszcze sporo meczów.

Nowosolanie wygrali dwa pierwsze sety. W pierwszym gospodarze mieli więcej argumentów w inauguracyjnej partii. Prowadzili nawet 12:8, ale Astra odrobiła straty. Od stanu 20:20 świetnymi zagrywkami popisywał się Patryk Czyrniański, a „kropkę nad i” postawił skutecznym blokiem późniejszy MVP meczu Kamil Drzazga. W drugiej części seta białostocczanie ponownie lepiej grali na początku, prowadząc 12:10. Przyjezdni zaczęli prezentować się lepiej w ataku, dobre momenty miał Tomasz Kryński. Nowosolanie nie tylko doprowadzili do wyrównania, ale i wyszli na prowadzenie, wygrywając drugiego seta 25:21. **

- Zagraliśmy dobre w tych dwóch setach. Nie popełnialiśmy zbyt wielu błędów, do tego wyszło dobre przygotowanie taktyczne do tego meczu

** mówił trener Astry Andrzej Krzyśko.

Ciekawie było w trzecim secie. Długo grano punkty za punkt. Ostatecznie BAS wygrał na przewagi 28:26 i złapał oddech. –