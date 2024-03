Badacze ekshumowali cztery szkielety z cmentarza we Wschowie. Kości niemieckich żołnierzy miały ślady poważnych obrażeń

Archeolodzy z Pracowni Badań Historycznych i Archeologicznych Pomost tym razem odwiedzili Wschowę. Zainteresowali się poniemieckimi nagrobkami, które od dziesięcioleci stoją na tutejszej nekropolii. Kiedyś istniała tutaj cała, 3-rzędowa kwatera poniemieckich nagrobków. Do dziś zostały tylko trzy obeliski. To właśnie te pochówki chcieli sprawdzić historycy.

Kości miały ślady obrażeń

Prace we Wschowie prowadzono we wtorek, 5 marca na tutejszym cmentarzu parafialnym. Po rozkopaniu mogił okazało się, że znajdują się w nich szczątki czterech niemieckich żołnierzy. Zmarli oni w latach 1941-1942. Badacze zauważyli na kościach wyraźnie widoczne ślady złamań kości udowych oraz inne obrażenia.

Tożsamość żołnierzy pozostaje nieznana

Jedno z ciał zostało również poddane pośmiertnej sekcji zwłok. Świadczyła o tym precyzyjnie przecięta czaszka. Przy odnalezionych szkieletach nie było żadnych znaków tożsamości. Zachowano płyty nagrobne, które zostały wykonane z piaskowca. Mają one dużą wartość historyczną i artystyczną, dlatego przekazano je do Lapidarium Rzeźby Nagrobnej we Wschowie. Szczątki żołnierzy niemieckich podobnie, jak zawsze w tego typu przypadkach, zostały ekshumowane i będą pochowane na cmentarzu wojennym.