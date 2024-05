Będą rowerowe atrakcje na Starym Rynku w Gorzowie. To przystanek na trasie Berlin - Warszawa

Via Regia to ultramaraton, którego trasa wynosi 650 km. Prowadzi ona z Berlina do Warszawy. Inspiracją do jej wytyczenia był pradawny szlak, który łączył miasta kraju Piastów z sąsiednimi państwami oraz droga, którą w 1000 r. przebył Otton III, aby spotkać się w Gnieźnie z Bolesławem Chrobrym.