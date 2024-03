Bez niespodzianki w Bielsku-Białej. Astra powalczyła, ale przegrała

BBTS Bielsko-Biała -Astra Nowa Sól 3:0

Sety: 27:25, 25:23, 25:22

Astra grała w składzie: Pizuński, Jacznik, Kosian, Drzazga, Kryński, Czyrniański, Foltynowicz (l) oraz Skibicki, Brzeziński

Walczący o awans do fazy play-off nowosolanie postawili się jednej z najlepszych drużyn pierwszoligowych rozgrywek. Podopieczni Andrzeja Krzyśki w każdym secie walczyli do końca, mieli "urwanie seta" wręcz na wyciągnięcie ręki. Za samą ambicję punktów się jednak nie otrzymuje, stąd kilkuset kilometrowa podróż do Nowej Soli nie była pewnie szczęśliwa.

Goście byli bliscy zwycięstwa szczególnie w pierwszym secie. "Koliberki" prowadziły 18:15. Bielszczanie doprowadzili do wyrównania (22:22). Astra wyszła jednak na prowadzenie 24:22, po czym jednak zabrakło postawienia "kropki nad i". Gospodarze świetnie zagrywali i zwyciężyli 27:25. Porażka w inauguracyjnej partii nie podcięła skrzydeł nowosolanom, którzy powalczyli w drugim secie. Długo na tablicy widniał remis (15:15, 18:18). W końcówce minimalną przewagę osiągnął zespól BBTS, który ostatecznie wygrał 25:23.