Biała sobota 2024 w Żaganiu! Warto sprawdzić, czy mamy zdrową wątrobę! Małgorzata Trzcionkowska

W sobotę 18 maja 2024 pod żagańskim szpitalem można było zbadać krew w kierunku wykrycia zakażenia wirusem HCV, czyli wirusem zapalenia wątroby typu C. To nie koniec akcji. Bezpłatne badania będzie można wykonać w szpitalach w Żaganiu i Żarach do końca czerwca 2024!