Carina Gubin pokonała Odrę Bytom Odrzański i zrobiła krok w kierunku utrzymania

– To był mecz o sześć punktów tak naprawdę. Na pewno chcieliśmy wygrać, ponieważ ostatnie dwa mecze średnio nam poszły; przegrana w Starowicach i jeden punkt z Goczałkowicami, więc ten mecz już chyba musieliśmy wygrać – mówił po meczu obrońca Cariny, Bartosz Rutkowski. – Od początku wyszliśmy na boisko z chłodną głową. Nie chcieliśmy się podpalać, bo też wiedzieliśmy, że rywalom może na tym zależeć. I myślę, że to też przeważyło na końcowym wyniku, że to my graliśmy z tą chłodną głową do końca.