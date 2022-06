Ciało mężczyzny odnalezione w Słubicach. Sprawę zgłosili nam Czytelnicy Aleksandra Sierżant

W Słubicach przypadkowe osoby znalazły ciało. Fot. Mariusz Kapała

W Słubicach odnaleziono zwłoki. Wiadomo jedynie, że to ciało mężczyzny. Co do tej pory udało się ustalić?