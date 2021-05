Co za zmiana. "Królowe Życia" kiedyś i dziś - Dagmara Kaźmierska, Sylwia Peretti, Izabela Macudzińska-Borowiak i Kasia Alexander [7.05.2021]

To już 10. edycja programu TTV "Królowe życia". Niektórzy uczestnicy zniknęli z ekranów, jak np. Rafał Grabias i Gabriel Seweryn. Na szczęście, widzowie wciąż mogą śledzić perypetie Dagmary Kaźmierskiej, Izabeli Macudzińskiej-Borowiak, Sylwii Peretti i Katarzyny Alexander oraz kilku innych osób. Każda z nich ma inny staż w programie, a rekordzistką jest Dagmara Kaźmierska, która jest od samego początku. Gwiazdy chętnie publikują zdjęcia w mediach społecznościowych, dlatego bez trudu możemy zobaczyć je w różnych stylizacjach na fotografiach sprzed kilku czy kilkunastu lat.

Widzowie pokochali Dagmarę Kaźmierską za jej energię, dowcip, szczerość, bezpośredniość, życzliwość i dobre serce, a także za to, jak sobie radzi z przeciwnościami losu. Niektórzy nie wyobrażają sobie programu bez jej udziału. Mimo pieniędzy los nie zawsze był dla niej łaskawy. Przez wiele odcinków widzowie obserwowali, jak dzielnie radziła sobie po wypadku samochodowym i operacji nogi. Choć nie było jej do śmiechu, potrafiła żartować i rozbawić innych.

Izabela Macudzińska-Borowiak mieszka w Poznaniu. Jest producentem marki odzieżowej Just Unique. Jej projekty można kupić zarówno w sklepie internetowym, jak i stacjonarnych butikach. Do programu "Królowe życia" dołączyła w czwartym sezonie i od razu zdobyła serca widzów. Dała się poznać jako kochająca partnerką, a potem żona oraz troskliwa matka. Jest kobietą, która nie boi się pracy i traktuje ją bardzo serie. Jak przyznała, już w zbierała owoce w sadzie ojca i sprzedawała je na targu.

Sylwia Peretti. Najpierw były "Kuchenne rewolucje" dopiero potem "Królowe życia"

Sylwia Peretti do programu dołączyła w 9. sezonie. Nie był to jednak jej telewizyjny debiut. Wcześniej można było ją zobaczyć w kuchennych rewolucjach. W 2011 Magda Gessler odwiedziła restaurację "U Jędzy" w Krakowie, którą prowadziła razem z mężem. To była jedna z nieudanych rewolucji i słynna restauratorka nie podpisała się pod nią. Od tamtego czasu wiele zmieniło się w życiu Sylwii Peretti. Zmieniła branżę, rozwiodła się z mężem i przeszła metamorfozę. Choć zawsze była piękna, dziś wygląda inaczej niż przed laty.