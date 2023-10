Cross Doliną Lubszy w Lipinkach Łużyckich już w sobotę. To będzie prawdziwa gratka dla miłośników biegania Aleksandra Łuczyńska

Impreza dla miłośników biegania już w sobotę w Lipinkach pixabay.com

To kolejna impreza biegowa w regionie. W sobotę rusza Cross Doliną Lubszy w Lipinkach Łużyckich. Na liście jest ok. 150 biegaczy. To prawdziwa grata dla miłośników sportu.