Czarny dym nie znaczy braku wyboru papieża ani złego opału w Zielonej Górze |WIDEO

– Mamy bardzo dużo zgłoszeń, że się dymi. Jeśli mamy do czynienia z kotłami na paliwo stałe, to nawet kiedy stosowany jest węgiel najlepszej jakości, tak samo drewno, nawet to suche, ten opał oddaje do atmosfery pyły PM10 i PM2,5 a to są składniki smogu, więc będzie się dymić – wyjaśnia Agnieszka Pawłow. – Czasem przy rozpalaniu ten dym jest nieciekawy, mimo tego, że piec i opał są w porządku, dym będzie ciemny, szczególnie przy rozpalaniu.