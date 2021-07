Czołowe zderzenie dwóch aut na drodze wojewódzkiej nr 156 koło Zwierzyna

Przeglądaj również za pomocą strzałek na klawiaturze

Czołowe zderzenie dwóch aut koło Zwierzyna

Do groźnego wypadku doszło na drodze krajowej nr 158 w środę, 14 lipca. Ok. godz. 6.30 za Zwierzynem w kierunku Strzelec Krajeńskich zderzyły się suzuki i volkswagen.



Pierwsi na miejsce dotarli strażacy z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Strzelcach Krajeńskich. - Pojazdami podróżowali jedynie kierujący nimi mężczyźni. Obaj odnieśli nieznaczne obrażenia, wydostali się z uszkodzonych aut o własnych siłach. Poszkodowanym udzieliliśmy kwalifikowanej pierwszej pomocy, a następnie przekazaliśmy poszkodowanych Zespołowi Ratownictwa Medycznego – informują strażacy.



Po wypadku droga była zablokowana przez ok. 2 godziny. Konieczne było m.in. usunięcie z jezdni płynów, które wyciekły z aut.



