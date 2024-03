Czy w Gorzowie i okolicy jest bezpiecznie? Oto najnowsze dane. Kradzieży jest coraz więcej

Raport dotyczący bezpieczeństwa to bardzo ciekawa lektura. Został przygotowany na środową (27 marca) sesję rady miasta. Co z niego wynika?

Coraz więcej kradzieży

Jeśli chodzi o wszystkie przestępstwa, to było ich 3324. W porównaniu z rokiem wcześniejszym jest to spadek o 3,5 proc., bo wtedy wszystkich przestępstw było 3835. Jeśli jednak porównać to ze statystykami z 2021, to spadek jest jeszcze wyraźniejszy, bo wtedy było aż 5911 przestępstw.

Coraz niższe statystyki są, jeśli chodzi o przestępstwa kryminalne, czyli te najcięższe. W zeszłym roku było ich 2382 i był to wynik najniższy w ostatnich pięciu latach (statystyki w raporcie są za okres 2019-2023).

Gdy jednak spojrzymy na dane dotyczące siedmiu najbardziej uciążliwych przestępstw (policja zalicza do nich: kradzieże, kradzieże z włamaniem, bójki i pobicia, przestępstwa rozbójnicze, kradzieże samochodów, uszkodzenia mienia i powodowanie uszczerbku na zdrowiu), to tu spadkowej tendencji nie ma. Wręcz przeciwnie. Przestępstw najbardziej uciążliwych społecznie było w zeszłym roku 1210 i to najwyższy wynik w ostatnich czterech latach.