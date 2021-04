Dagmara z "Królowych życia" od brunetki po blondynkę. Zobacz, jak zmieniała się przez lata

Hotel Paradise: jak mieszkają uczestnicy rajskiego show? Tak żyją uczestnicy 1. i 2. edycji Hotelu Paradise. Widzowie ich pokochali! ZDJĘCIA

Hotel Paradise: Jak mieszkają i spędzają czas uczestnicy Hotelu Paradise po opuszczeniu raju? Podczas, gdy widzowie śledzą miłosne podboje na Zanzibarze uczestników trzeciej edycji rajskiego show, spójrzmy na to, co dzieje się u tych, którzy pojawili się w poprzednich odsłonach programu. Jak urządzili wspólne gniazdko Ania i Ivan? Co słychać u Aty i Artura – zwycięzców Hotelu Paradise 2? Sprawdźmy!