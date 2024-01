Dajmy choinkom drugie życie! Ruszyła akcja odbioru świątecznych drzewek w Zielonej Górze. Sprawdź harmonogram

To już kolejny rok, gdy w Zielonej Górze rusza EKOPatrol, by odebrać wystawione przez mieszkańców choinki. Zakład Gospodarki Komunalnej ma sporo pomysłów, jak wykorzystać drzewka, żeby mogły jeszcze posłużyć... roślinom czy zwierzętom (dla nich zielone igiełki to rarytas).

Akcję jak zwykle rozpoczyna po święcie Trzech Króli, bo taka jest już tradycja, że właśnie wtedy zaczynamy rozbierać drzewka i się ich pozbywać z domów. ZGK apeluje do mieszkańców, żeby wystawili choinki przy pergoli śmietnikowej najpóźniej do godz. 6.00 w dniu podanym w harmonogramie. I by także nie pakowali je w folie.