Daniel Niedziałkowski z Żar wszedł w stroju klauna na Rysy. Zrobił to dla swojego synka, tak zbiera na jego leczenie

Samuel Niedziałkowski ma dziś cztery latka, od urodzenia wymaga specjalistycznego leczenia. Urodził się jako wcześniak, ważył zaledwie 650 gramów i pierwsze pięć miesięcy życia spędził w szpitalu. Zdiagnozowano u niego czterokończynowe porażenie mózgowe, a jakby tego było mało, jest niewidomy. Do końca życia będzie potrzebował wsparcia rodziców, leczenia i intensywnej terapii. A to, jak wiadomo, kosztuje niebagatelne pieniądze. Tata Samuela - Daniel Niedziałkowski, robi wszystko, żeby zebrać jak najwięcej.

Klaun na Rysach

Niedawno zaczął chodzić po górach, i jeśli to tylko możliwe, zabiera ze sobą Samuela. Zamierza zdobyć koronę gór polskich. I robi to m.in. po to, żeby zebrać pieniądze na leczenie synka. Niedawno zdobył Rysy, ale wszedł na nie w stroju klauna, żeby jeszcze więcej osób go zauważyło i zwróciło uwagę na potrzebę pomocy. To podziałało, bo dzięki temu zbiórka ruszyła do przodu.