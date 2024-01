Darmowa komunikacja miejska w Żarach. Wiadomo, kiedy będzie można pojechać autobusem za darmo

Darmowa komunikacja miejska w Żarach obowiązuje w wybrane dni roku. To już kilkuletnia tradycja. Mieszkańcy Żar będą mogli jeździć bez biletu, ale nie na gapę przez 24 dni roku. Do tego dochodzą trzy kolejne w okolicach 1 listopada, gdy ruch w oko0licy cmentarza jest zwiększony. I tak, pierwsza okazja do darmowej jazdy autobusem będzie już w najbliższy poniedziałek 8 stycznia.

Oto dni darmowej komunikacji miejskiej w Żarach

Styczeń - 8,9,

Luty - 5,6,

Marzec - 4,5,

Kwiecień - 1, 2,

Maj - 5,7,

Czerwiec - 3, 4,

Lipiec - 1, 2,

Sierpień - 5,6,

Wrzesień - 2, 3,

Październik - 7, 8,

Listopad - 4, 5,

Grudzień - 2, 3.