Dawny zajazd na Głębokim. W jego zrujnowanych wnętrzach czas się zatrzymał

Powolny upadek

W latach 90. zajazd znalazł się w rękach prywatnych. I zaczął się powolny upadek. Ostatecznie obiekt zamknięto dla gości, a to tylko przyśpieszyło upadek obiektu. Za jedynym chyba porządnym elementem dawnego zajazdu, czyli za metalową bramą, mamy to co mamy. Wystarczy spojrzeć na zdjęcia! O ile od strony drogi do ośrodka budynki jeszcze jakoś wyglądają, to już patrząc na obiekt z pola namiotowego, obraz jest opłakany. Doszło do tego, że wspinający się po odrapanych murach bluszcz włazi do pokoi.

Naszemu Czytelnikowi udało się wejść do wnętrza zajazdu. – Bardzo przygnębiające uczucie, kiedy patrzy się na te puste pomieszczenia, które jeszcze niedawno tętniły życiem – mówi Bartosz Maciesza. – Byliśmy tam w kwietniu, więc raczej niewiele się zmieniło.