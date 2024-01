Dom na sprzedaż w Żarach i okolicy. Sprawdzamy najtańsze oferty z regionu

Dom na sprzedaż w okolicy Żar. Jeśli szukacie oferty i chcecie kupić dom na rynku wtórnym, to z pewnością jest w czym przebierać. W Żarach i okolicy jest mnóstwo ofert sprzedaży takich nieruchomości. Ceny tych najtańszych zaczynają się od ok. 225 tys. złotych.

Niska cena, niski standard

W zależności od stanu obiektu, jego lokalizacji i wielkości, za metr kwadratowy zapłacimy od niespełna tysiąca złotych po ponad 4 tys. zł. W naszej galerii znajdziecie zdjęcia domów w Żarach i okolicy z najniższej półki cenowej. To najczęściej nieruchomości przeznaczone do gruntownego remontu, w które trzeba włożyć trochę grosza, ale są też takie "do zamieszkania". Jak wiadomo, im niższa cena - tym niższy standard wykończenia, a potem także więcej pracy przy remoncie. Wszystkie oferty znajdziecie na portalu Otodom.pl.