Duże pieniądze płyną do Falubazu Zielona Góra. Klub ogłosi sponsora tytularnego

Zielonogórski klub zaprosił media na konferencję prasową, „podczas której zaprezentowany zostanie nowy sponsor tytularny zielonogórskiej drużyny oraz nazwa, z jaką zielonogórzanie przystąpią do ligowych rozgrywek”.

Jaki sponsor znajdzie się w nazwie zespołu i czy jednym z jej członów będzie Falubaz? Tego póki co nie wiemy. Wszystko wyjaśni się w czwartkowe (16 marca) południe. Nieoficjalnie mówi się, że zielonogórzan sponsorować będzie jedna ze spółek skarbu państwa. Nazwa, która najczęściej pada to ENEA. A kwota, jaka ma wesprzeć klub to milion złotych na cały sezon.