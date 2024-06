Dzień Dziecka 2024 w Żaganiu! Kolorowa chmura proszków holi nad żagańskim parkiem!

Zabawa kolorowymi proszkami holi pochodzi z Indii, od święta wiosny. Co roku zabawa jest coraz popularniejsza w Polsce i organizuję ją w mniejszych i większych miejscowościach.

Kolory na Dzień Dziecka w Żaganiu

Pierwsze festiwale w Lubuskiem

Do Polski święto kolorów trafiło w 2013 roku, najpierw do Warszawy, a potem zaczęło się rozlewać po całym kraju, już bez religijnego kontekstu, jak to było w Indiach. Najsłynniejsze w kraju święto kolorów odbyło się podczas Woodstocku w Kostrzynie nad Odrą, w 2015 roku. Zabawa w Polsce odbywa się szczególnie wiosną i latem w wielu miejscowościach, po których wędruje festiwal.