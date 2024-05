Gdzie zjeść najlepsze śniadanie w Zielonej Górze? Oto 9 śniadaniowni, do których zdecydowanie warto zajrzeć. Sprawdź!

Tradycyjne jajecznice, omlety i parówki czy chrupiące bajgle, delikatne naleśniki albo croissanty wypełnione kremem? Choć do największych polskich metropolii jeszcze nam daleko, to w Zielonej Górze powstają coraz ciekawsze miejsca dające nadzieję, że jesteśmy na dobrej drodze do kulinarnego sukcesu.

Oto 9 śniadaniowni, do których warto zajrzeć.