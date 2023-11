Gigantyczny park rozrywki otwiera się w Gorzowie. Ma atrakcje dla małych i dużych. Byliśmy w środku!

To jedyne takie miejsce w regionie

Nasz park sportowy nie tylko pod względem wielkości, ale także liczby atrakcji jest największym takim miejscem w regionie. Wszystkie atrakcje są dostępne dla osób w każdym wieku i na każdym poziomie umiejętności. Każde dziecko i dorosły niezależnie od wieku znajdzie tu coś wyjątkowego dla siebie. Dla mniejszych mamy bezpieczne zabawy, a dla starszych są bardziej wymagające wyzwania. Jest to idealne miejsce do spędzania czasu z rodziną i przyjaciółmi - mówi Agnieszka Ćwirko-Gross menadżerka Game Time w Gorzowie.

Główne hasło Game Time to "Pasja do sportu zaczyna się tutaj". I rzeczywiście miejsce ma rozwijać szereg zainteresowań, szczególnie tych dotyczących fizycznej aktywności.

To bardzo fajne miejsce z różnymi interaktywnymi grami i zabawami - mówi Filip. - Moim zdaniem park jest bardzo ciekawy i takiego miejsca jeszcze w gorzowie nie było. Jest tu naprawdę wiele atrakcji które pozwalają poczuć dreszczyk emocji - dodaje Zosia.

Atrakcji bez liku dla gości w każdym wieku

Motywem przewodnim hali jest platforma gier. Oprócz trampolin, basenu z piankami i różnych interaktywnych gier, gdzie świat wirtualny łączy się z aktywnością, na gości czeka również specjalna Game Tag Arena. Trzeba wykazać się wyjątkową szybkością i sprytem, bo biegając i pokonując różne przeszkody zdobywamy punkty. Jeżeli lubicie się wspinać, to w parku skorzystacie ze ścianki wspinaczkowej, a jeżeli interesuje was siatkówka, to możecie zagrać... na trampolinach. W nowym parku rozrywki znalazło się w sumie kilkanaście różnych stref.