Google Street View w Lubuskiem. Wiemy, w których miastach będą aktualizowane zdjęcia z kamer

Google Street View aktualizuje zdjęcia ze swoich kamer w województwie lubuskim. Od marca do listopada charakterystyczny samochód Google Street View z kamerami umieszczonymi na dachu będzie rejestrować obrazy w kilku miastach. W Żarach mieszkańcy zauważyli go jeszcze przed świętami wielkanocnymi.

Kamery Google Street View odwiedziły Żary kilka razy w ciągu ostatnich lat. Dzięki temu dziś, możemy zaobserwować, jak wiele się zmieniło na ulicach miasta. Zobaczcie, jakie miejsc uchwycono i co się…

Samochód, który trudno przeoczyć, dotrze do Lubska, Gubina, Krosna Odrzańskiego, Drezdenka oraz Strzelec Krajeńskich. Szczegółowa rozpiska jest umieszczona na stronie, ale nie ma podanych dokładnych dat, w których można spodziewać się kamer. Jest lista głównych miast, ale obraz może być rejestrowany także w mniejszych miejscowościach.

To nie jest czas rzeczywisty

Dzięki obrazom zarejestrowanym przez kamery Google Street View możemy "zwiedzić" wirtualnie niemal cały świat. W kilka minut możemy zobaczyć Paryż, Nowy Jork czy Warszawę. Obraz, który widzimy, nie odzwierciedla czasu rzeczywistego, ale to też okazja do obserwowania zmian, jakie zachodzą w interesujących nas miejscach czy w naszym otoczeniu. Aby ułatwić sobie to zadanie, można użyć funkcji "wehikuł czasu".