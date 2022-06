Gorzów. Awaria ciepłociągu usunięta. Utrudnienia drogowe będą krócej?

Przypomnijmy: we wtorek 7 czerwca trzeba było zlokalizować, a następnie usunąć awarię ciepłociągu. W związku z tym konieczne było zerwanie nawierzchni drogi (pod asfaltem była jeszcze kostka). Wełniany Rynek stał się więc tymczasowo ulicą ślepą oraz... dwukierunkową.

Jeszcze w trakcie prac nad usuwaniem awarii przewidywano, że ruch na skrzyżowaniu koło Studni Czarownic będzie wstrzymany co najmniej do piątku. Dziś okazuje się, że samochody w tę część skrzyżowania wrócą szybciej. Jeszcze w środę 8 czerwca dziura w drodze ma zostać zasypana, na to ma zostać wyłożony tłuczeń, a następnie asfalt. To oznacza, że ruch na Wełnianym Rynku i Hawelańskiej miałby wrócić do normalności od czwartku 9 czerwca.

