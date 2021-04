Gorzów. Biblioteka wojewódzka uruchomiła wrzutnię na książki

- W tej wrzutni zmieści się 150 kg książek. To mogą być dwa, a czasem nawet trzy worki książek - mówił nam w czwartek 29 kwietnia Sławomir Szenwald, dyrektor Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zbigniewa Herberta. Książnica uruchomiła właśnie wrzutnię na materiały, które można wypożyczyć w bibliotece, a więc głównie książki, ale też płyty CD i płyty DVD. Wrzutnia służy do tego, by oddać wypożyczone materiały nawet po godzinach otwarcia biblioteki lub w sytuacji gdy ktoś w czasie pandemii chce „trzymać dystans”.