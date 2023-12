Huta Szkła w Kunicach. Niesamowite, archiwalne zdjęcia z zakładu sprzed kilkudziesięciu lat

Huta Szkła w Kunicach na archiwalnych zdjęciach Czesława Łuniewicza. Fotografie opublikowało na swoim profilu Archiwum Państwowe w Zielonej Górze. To obrazki sprzed kilkudziesięciu lat. Przemysł szklarski w Żarach rozkwitał latami i dawał wielu mieszkańcom regionu zatrudnienie, pracowały tutaj całe rodziny. I w zasadzie do dziś niewiele się zmieniło, bo śmiało można powiedzieć, że Kunice szkłem stoją.

BHP leżało

Na zdjęciach autorstwa Czesłąwa Łuniewicza, które wykonał on w połowie lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, widać wiele maszyn do obróbki szkła. Obsługiwali je głównie panowie, ale był też panie. Higiena pracy w owych czasach nie była na najwyższym poziomie. Na jednym ze zdjęć w tle, widać mężczyznę obsługującego wózek widłowy bez koszulki, przy jednym ze stanowisk, inny pracownik pali bezceremonialnie papierosa. Nie wszyscy też dbali o to, by nosić rękawiczki, co przy procesie obróbki szkła jest koniecznością.