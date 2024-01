Jak niedziela to... wszyscy na giełdę w Gorzowie! Takie rzeczy można kupić tylko tutaj!

Na giełdzie można znaleźć wszystko

Są takie miejsca, gdzie niedziela handlowa jest co tydzień. To na przykład giełda w Gorzowie. Czternastego stycznia pochmurna i deszczowa aura nie odstraszyła miłośników jednego z największych targowisk w regionie. Ludzie tłumnie wybrali się na zakupy. Co można było kupić? Wszystko!

Tu potargujecie się ze sprzedawcami

Co mieli handlarze w asortymencie?

Wybór, mnogość i różnorodność oferowanych towarów może przyprawić o zawrót głowy! To meble ogrodowe, rowery, warzywa, owoce oraz wyposażenie domu. Tu jest dosłownie wszystko. Nie brakuje także stoisk z przyprawami, kosmetykami i artykułami chemicznymi do domu. Wielu bywalców targowiska co tydzień odwiedza to miejsce w poszukiwaniu ciekawych bibelotów. Są ubrania w stylu retro, stare płyty, książki, domowe sprzęty, porcelana, szkło, kryształy oraz inne garażowe cudeńka. Z naszej galerii dowiecie się, co można było znaleźć na straganach w niedzielne przedpołudnie. Zobaczcie, co mieli handlarze w swoim asortymencie!