Kicia Kocia i Nunuś w Gorzowie! Spotkają się ze swoimi fanami

Kicia Kocia to wprost ulubienica maluchów. Jest bohaterką cyklu książeczek autorstwa Anity Głowińskiej. W piątek i sobotę (20-21 października) będzie można spotkać ją w gorzowskim Nova Parku. Towarzyszyć jej będzie książkowy brat, czyli Nunuś. Spotkanie zapowiada się interesująco.

Kiedy spotkacie Kicię Kocię?

- Na najmłodszych będą czekały rozwijające wyobraźnię gry, zabawy i warsztaty, a dodatkowo słodka i puszysta wata cukrowa. Do zabawy będzie można dołączyć od godziny 12.00 do 18.00, w strefie znajdującej się w okolicy windy panoramicznej na poziomie 0 – informuje Anna Augustyniak-Hoffman z Valkea Media.

- W NoVa Parku nie zabraknie również okazji do tego, by wspólnie poczytać książki o Kici Koci. Wciągające książeczki o sprytnej i wesołej kotce przeniosą maluchy w świat pełen ciekawych przygód, a przy okazji pozwolą im rozwinąć wyobraźnię. Z pewnością będzie to dla nich niezapomniane przeżycie – mówi Anna Szcześniak, starsza specjalistka ds. marketingu w NoVa Parku.