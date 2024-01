Koloseum - komentarz Janusza Życzkowskiego. "To będzie miało skutki dla naszej państwowości"

Zapewne wielu z Państwa tak ma, i wielu z Państwa oburza to, do czego dochodzi w Polsce. Nie godzimy się na łamanie prawa, obchodzenie ustaw, kwestionowanie prerogatyw prezydenta, siłowe przejmowanie instytucji, wycofywanie z realizacji strategicznych inwestycji. Kłopot w tym, że najprawdopodobniej jesteśmy w mniejszości. Najprawdopodobniej, bo pobieżna analiza prowadzi wprost do konstatacji, że część społeczeństwa albo kibicuje akcji „na rympał”, albo nie ma świadomości, że to, co wydaje się politycznym odwetem, będzie miało daleko idące skutki dla naszej państwowości, stanowionego prawa, o podziałach społecznych nie wspominając.

Jakkolwiek górnolotnie by to nie zabrzmiało, w gruncie rzeczy wszystko, co przynoszą ostatnie tygodnie, rodzi też pytania o nasze człowieczeństwo. Dla części społeczeństwa zupełnie naturalny jest fakt, że do więzienia wsadza się dwóch opozycjonistów tylko dlatego, że w kontrowersyjnej, politycznej sprawie, tak, a nie inaczej zdecydował stronniczy sąd. Zdecydował, podważając ułaskawienie, osadził w więzieniu, gwałcąc przyjęte normy, obyczaj i szacunek do domu głowy państwa. Milczy były Rzecznik Praw Obywatelskich, a obecnie minister sprawiedliwości. Głodowy protest zbywa się kpiną i nakazuje siłowe dożywianie. W sieci rechot, wysyp memów, atak na osadzonych, ich rodziny, środowisko.